https://static.news.ru/photo/3b2de690-cfec-11e9-a22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о гибели трёх российских военнослужащих в сирийском Идлибе.

Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует, — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что автор, выпустивший материал, уже публиковал непроверенную информацию.

Как ранее передавал News.ru, трое офицеров Вооружённых сил России погибли в Сирии 4 сентября. Сообщалось, что это якобы произошло около 22:00 по местному времени в районе населённого пункта Джурин, который входит в зону деэскалации Идлиб.