Министерство обороны РФ опровергло сообщения о гибели трёх российских военнослужащих в сирийском Идлибе.
Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует, — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что автор, выпустивший материал, уже публиковал непроверенную информацию.
Как ранее передавал News.ru, трое офицеров Вооружённых сил России погибли в Сирии 4 сентября. Сообщалось, что это якобы произошло около 22:00 по местному времени в районе населённого пункта Джурин, который входит в зону деэскалации Идлиб.