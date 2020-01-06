https://static.news.ru/photo/f17665d4-31ef-11ea-96d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Вашингтон с большой долей вероятности ответит силой на ракетную атаку Ирана по объектам США в Ираке, считает военный аналитик. Теперь ответный ход американцев «может включать в себя атаку с использованием крылатых ракет на объекты Корпуса стражей Исламской революции».

Для Трампа настает период принятия решений. С большой степенью вероятности США должны ответить силой на силу. Потому что если Вашингтон не отреагирует силовым путём, то для Трампа это будет репутационной потерей, на что американцы пойти не могут, — сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии для РИА Новости.

Трампу дадут свои рекомендации совет нацбезопасности, а также персонально шеф Пентагона, главы ЦРУ и госдепа, пояснил эксперт.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса земля-земля были выпущены по базе Эйн-аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.