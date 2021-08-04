Коротченко оценил шансы Украины стать ядерной державой

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru назвал «колебанием воздуха» заявление экс-главы СБУ Игоря Смешко о возможном возвращении Украиной ядерного статуса.

Украина никогда не сможет стать ядерной державой: у них нет таких возможностей — ни финансовых, ни промышленных. Это выглядит смешно, относиться к этому нужно соответствующее, — заявил Коротченко.

По его словам, Запад не принимает всерьёз заявления украинских политиков и военных по этому вопросу.

Коротченко добавил, что для создания ядерной бомбы нужно быть либо Советским Союзом, либо Северной Кореей. Украина не обладает ни ресурсами, ни финансами для каких-либо военных исследований.

Ранее Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24» не исключил, что власти могут начать двигаться в сторону возвращения ядерного статуса страны в том случае, если условия выполнения Будапештского меморандума будут нарушены. При этом бывший военный не пояснил, что конкретно должен сделать Киев, но допустил, что в стране пройдут внутренние консультации о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.

31 июля экс-президент СССР Михаил Горбачёв высказался на тему полной ликвидации ядерного оружия. Он заявил, что Россия и США должны договориться об уменьшении ядерных арсеналов, после чего к переговорам можно подключать державы — обладательницы подобных боеголовок, включая КНР, Британию и Францию.