Военных привлекут охранять карантинные ограничения в Австралии

Вспышка «дельта»-штамма коронавируса в Австралии вынудила правительство привлечь военных к обеспечению карантина в Сиднее. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в стране зарегистрированы 3000 новых случаев заражения и девять смертельных исходов с начала лета. Армия призвана нести невооружённые патрули на улицах города, чтобы обеспечить более эффективный контроль над передвижениями в городе. В ближайшие выходные военнослужащие сил национальной обороны пройдут инструктаж и с понедельника преступят к несению службы в новых условиях.

Солдаты будут оказывать содействие полиции в самых ключевых точках Сиднея. Австралийские врачи утверждают, что передвижение в Мегаполисе — это основной фактор распространения инфекции, поэтому для контроля городского сектора и направят военнослужащих для усиления в качестве помощи полиции.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию страны. На данный момент зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения в неделю, что превышает средний уровень заболеваемости за прошедшую неделю на восемь тысяч.