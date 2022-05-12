Военные поставки на Украину назвали угрозой для арсенала США

Военные поставки на Украину / Фото Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабные военные поставки на Украину угрожают арсеналу США и возможности защищаться самим, передаёт Live 24. Так, по мнению аналитика Rand Corporation Брэдли Мартина, рискованно думать, что при необходимости Штаты смогут увеличить производство боеприпасов. Он считает, что сейчас американский «арсенал демократии» не покрывает оборонные потребности в случае длительного военного конфликта.

Отмечается, что США передали Украине минимум треть переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» от всех своих запасов. Восполнить эту потерю при действующем темпе производства удастся за три-четыре года.

Зенитные ракеты «Стингер» же с 2021 года производят исключительно для иностранного заказчика, предположительно Тайваня, пишет издание.

8 мая американский конгрессмен Майк Галлахер сообщил, что Соединённые Штаты уже потратили на Украине семилетние запасы «Джавелинов». Он выразил обеспокоенность по поводу того, что активная военная поддержка Украины привела к тому, что у США не остаётся возможностей для отправки оружия Тайваню «для его защиты от Китая».

Ранее, 7 апреля, сенат США одобрил зaконопроект о программе ленд-лиза для Украины. Нормативный акт прeдполагает расширение возможностей Соединённых Штатов Америки по ускорeнным поставкам Киеву вооружений.