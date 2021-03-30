Военного из РФ, подозреваемого в Италии в шпионаже, выдворят из страны

https://static.news.ru/photo/806c4fc2-91ff-11eb-b55d-96000091f725_660.jpg Фото: Annette Riedl/ZB/Global Look Press

Итальянское руководство выдворит из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного. Такие сведения приводит газета Corriere della Sera.

Офицер российской армии, работавший в посольстве РФ в Италии, будет выдворен из страны, — говорится в материале.

Журналисты издания пояснили, что в случае дипломатического статуса арест человека невозможен. Перед этим в Риме тщательно изучали статус подозреваемого, чтобы определиться, что с ним делать. Кроме того, предполагается, что российский военный собирал сведения не только об Италии, но и о НАТО.

Ранее двух человек задержали в итальянском Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Итальянские карабинеры заявили, что задержан капитана фрегата итальянского флота. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

Как передавал NEWS.ru, посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел европейского государства после задержания офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы.