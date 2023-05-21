Военэксперт призвал готовиться к «отчетному концерту» Зеленского в зоне СВО Военэксперт Корнев призвал готовиться к «отчетному концерту» Зеленского перед Западом

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский вручает боевые медали украинским морским пехотинцам во время посещения передовых позиций

Президент Украины Владимир Зеленский должен устроить «отчетный концерт» в зоне СВО для стран Запада, чтобы доказать им, что оружие и военная техника поставлялись не просто так, считает военный аналитик Дмитрий Корнев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что без помощи Запада Киеву не хватит оружия для противостояния с российскими войсками. При этом он подчеркнул, что партнеры Украины не планируют останавливаться и продолжат оказывать поддержку ВСУ.

Без помощи Запада ВСУ хватит запасов только на несколько месяцев активных действий. Когда они закончатся, ситуация станет другой. Но отсутствие западной помощи Украине, увы, это ситуация в нынешних условиях невероятная. <...> Зеленский должен на деле показать, что для него Запад сделал за прошедший год. Говоря понятными ему словами, дать отчетный концерт, — сказал эксперт.

При этом он считает, что независимо от результата контрнаступления ВСУ его спонсоры «вздохнут свободно», поскольку они увидят, что реально помогали Украине, а та действительно сражалась.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Американский лидер пообещал, что на Украину будут отправлены новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

По словам представителя Белого дома, США при выделении новой военной помощи Киеву хотят гарантировать, что у Украины будет все необходимое для начала возможного контрнаступления. Он подчеркнул, что для этого Киеву будут переданы разновидности вооружений, техники и боеприпасов, что предоставляли США в последние месяцы.