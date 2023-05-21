США пообещали обеспечить Киев всем необходимым для контрнаступления Белый дом: США стремятся обеспечить Украину все необходимым для успешного контрнаступления

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США при выделении новой военной помощи Киеву хотят гарантировать, что у Украины будет все необходимое для начала возможного контрнаступления, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает РИА Новости. По его словам, для этого Киеву будут переданы разновидности вооружений, техники и боеприпасов, предоставлявшиеся США в последние месяцы.

Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление, — пояснил он.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США при оказании помощи Украине стремятся не допустить, чтобы эскалация напряженности переросла в начало третьей мировой войны.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские Харьков и Одесса войдут в состав России после ответного удара Москвы на контрнаступление ВСУ. Такой поворот событий он назвал возможным на фоне того, что «украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы».