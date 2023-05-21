Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Фото: Ricardo Stuckert/Brazil Presiden/Global Look Press

Джо Байден (в центре) на саммите G7 в Японии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, передает AFP. Американский лидер пообещал, что на Украину будут отправлены новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

Байден объявил в воскресенье о новом пакете вооружений для Киева, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, — говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что власти США делают все возможное для укрепления обороноспособности Украины в рамках военного столкновения с российской армией.

Ранее Politico со ссылкой на данные анонимных должностных лиц сообщало, что Байден на саммите G7 намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине. Его стоимость составит порядка $375 млн. По информации издания, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника, противотанковое вооружение — то, что ранее уже поставлялось Киеву.

До этого телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.