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Водолацкий: в ближайшие 48 часов жители Донбасса могут быть уничтожены

Депутат ГД Водолацкий: в ближайшие 48 часов ВСУ может начать уничтожение жителей Донбасса
11:07, 20 февраля 2022
Водолацкий: в ближайшие 48 часов жители Донбасса могут быть уничтожены Фото: ministryofdefenceua/flickr.com
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В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ от ЕР Виктор Водолацкий, его слова передаёт РИА Новости. По его информации, украинские войска могут начать полномасштабное наступление в ночь на 21 февраля на подходах к Донецку и Луганску.

В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса,сообщает депутат.

Народная милиция непризнанной Луганской народной республики отчиталась о 49 случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Украины по состоянию на утро 20 февраля.

С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков также ранее сообщил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в самопровозглашённую Донецкую народную республику. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.

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