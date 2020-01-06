https://static.news.ru/photo/f8e28a30-3232-11ea-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lorenzo Carnero/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобилист протаранил двери церкви в испанской провинции Толедо. Он доехал до самого алтаря, значительно повредив убранство храма.

Инцидент произошёл в ночь на 8 января в муниципалитете Сонсека, сообщает местное издание Digital de Castilla la Mancha со ссылкой на полицию. Объектом вторжения стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, считающегося покровителем города.

По данным полиции, водителем оказался 35-летний местный житель. Как уточняет агентство EFE, мужчина считал, что одержим дьяволом,. По его мнению, спастись от него он мог только в церковном алтаре. Виновник случившегося получил травмы, его госпитализировали. В ближайшее время мужчину могут арестовать.

Ранее в американском штате Вашингтон автомобиль врезался в здание магазина Ross. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. В результате случившегося пострадали 10 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, писал NEWS.ru.