Автомобилист протаранил двери церкви в испанской провинции Толедо. Он доехал до самого алтаря, значительно повредив убранство храма.
Инцидент произошёл в ночь на 8 января в муниципалитете Сонсека,
По данным полиции, водителем оказался 35-летний местный житель. Как
Ранее в американском штате Вашингтон автомобиль врезался в здание магазина Ross. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. В результате случившегося пострадали 10 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, писал NEWS.ru.
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