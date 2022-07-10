Во Франции раздадут газ по спискам в случае остановки импорта из России Politico: во Франции раздадут газ по спискам в случае остановки импорта из России

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр рассказал про решение властей составить списки компаний, которые получат природный газ в приоритете в случае прекращения поставок топлива из России, пишет газета Politico. Глава ведомства уточнил, что в рамках этого плана внимательно изучается деятельность каждой компании. После этого будет принято решение о сокращении потребления энергии одними компаниями, а также сохранении текущих темпов потребления для других.

Нужно подготовить планы снижения нагрузки, мы этим занимаемся. Это означает очень тщательное изучение каждой компании, каждой сферы занятости, того, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут этого сделать, — заявил Ле Мэр.

Он напомнил, что правительство страны заморозило потребительские цены на газ до конца 2022 года.

Министерство энергетики Украины ранее призвало власти Канады не возвращать турбину Siemens для «Северного потока», которую ранее Оттава задержала после ремонта. Сотрудники ведомства указали, что решение об отправке турбины в Германию противоречит целостности санкций против России.

В министерстве признались, что решение Оттавы разочаровало Киев. В Минэнерго считают, что Россия может обеспечить транзит газа и без турбины Siemens. Отмечается, что в распоряжении специалистов «Северного потока» есть резервные трубы, а также другие способы переправки газа на территорию ЕС.