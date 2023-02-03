Во Франции ответили на обвинения Захаровой МИД Франции ответил Захаровой, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Внешнеполитическое ведомство Франции в ответ на обвинения представителя МИД РФ Марии Захаровой об абсурдности слов французского президента Эммануэля Макрона о поставках боевых самолетов Украине и что это якобы не приведет к дальнейшей конфронтацией заявило, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией, передает РИА Новости. Французские дипломаты в ответ обвинили Москву в эскалации конфликта на Украине.

Как мы очень четко повторили, мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией. Наблюдается эскалация только со стороны России, — заявили в МИД Франции.

В Париже добавили, что Россия ведет неоколониальную политику в Африке. По мнению французской стороны, Москва таким образом «ставит под сомнение суверенитет находящихся в регионе государств».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. По его мнению, Запад «ведет поход против России» и использует для этого «марионеточный киевский режим». Патрушев полагает, что конфликт на Украине стал итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и попыткой Вашингтона помешать сформировать многополярный мир.