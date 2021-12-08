Во Франции экстремисты собирались устроить теракт на Рождество

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали двоих мужчин, которые, по предварительной информации, собирались устроить теракт в рождественские праздники. Им уже предъявлено обвинение. Об этом сообщает BFMTV.

Следствие уточняет , что обвиняемые намеревались убивать холодным оружием случайных людей. Делать это они собирались в толпе празднующих. Известно, что обоим задержанным по 23 года, а поймали их в столичном регионе Иль-де-Франс ещё 29 ноября.

3 декабря мужчинам предъявили обвинение. На текущий день они находятся под стражей. Следственные органы собирают материалы в отношении подозреваемых, намереваясь выяснить их возможную причастность к другим проявлениям экстремистской деятельности на территории государства.

Что стало мотивом для подобных намерений, не уточняется. Другие подробности инцидента также остаются неизвестными.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что им удалось предотвратить расстрел студентов в колледже Черкасской области. Два студента угрожали расстрелять одногруппников, у них изъяли пистолеты. По данному факту возбуждено дело по статье «Террористический акт», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.