Власти Шри-Ланки хотят оштрафовать россиян за убийство жуков

https://static.news.ru/photo/c9c3e8f2-9916-11ea-8e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fischer, B./Arco Images GmbH/Global Look Press

Гражданам России, задержанным на Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде, может грозить штраф. Об этом сообщили в МИД РФ.

В городе Нувара-Элия были задержаны трое российских граждан по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путём причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что все трое подозреваемых 4 апреля были освобождены из тюрьмы под подписку о невыезде. Заседание суда назначено на 28 мая.

Россиянам может грозить штраф, размер которого будет определён после установления нанесённого ущерба. Граждане России пользуются услугами местного адвоката. Посольство помогает подобрать для них переводчика и принимает меры для обеспечения их прав, — уточнили в МИД.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых. Мужчина собирал их на трассе, а также на территории отеля. По решению суда россиянин отправился в местную тюрьму. Через полтора месяца у Игнатенко открылась язва из-за очень острой еды. Из-за эпидемии коронавируса мужчину выпустили из тюрьмы под залог.