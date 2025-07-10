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10 июля 2025 в 10:18

Энтомолог раскрыл, будет ли нашествие шелкопряда в Московском регионе

Энтомолог Хряпин завил, что нашествия шелкопряда в Московском регионе не будет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Урожаю Московского региона не грозит опасность от непарного шелкопряда в этом году, рассказал «Москве 24» биолог, энтомолог Роман Хряпин. По его словам, численность насекомого в области сейчас невелика.

Жители Тюменской области выразили опасения по поводу нашествия этих бабочек. Хряпин пояснил, что сами бабочки ничего не едят, а проблемы могут возникнуть из-за прожорливых гусениц, которые в Тюмени, вероятно, появятся весной. В Московском регионе непарный шелкопряд является обычным обитателем, однако вспышек его численности в этом году не ожидается.

Учитывая, что эти насекомые в норме дают только одно поколение в год, в Тюмени гусеницы, скорее всего, будут массово вылупляться не сейчас, а следующей весной. Тогда и начнутся проблемы — плодовые деревья могут сильно пострадать, а урожай — снизиться, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в Московском регионе 12–13 июля ожидается нашествие комаров. Отмечается, что это произойдет на фоне дождей и жаркой погоды.

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