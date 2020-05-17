Власти Сейшел отказались принимать круизные лайнеры из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/f6f826ec-987d-11ea-aa70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Sabrina Hentschel/dpa/Global Look Press

На Сейшелах заявили о закрытии портов для круизных лайнеров до 2022 года. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса.

Министр туризма Се Дидье Догли сообщил, что таким способом намерен защитить местное население от возможного заражения.

Круизная индустрия стала основным катализатором распространения COVID-19 по всему миру, и правительство приняло взвешенное решение смягчить воздействие, которое COVID-19 может оказать в среднесрочной перспективе, — цитирует исполнительного директора Национального управления портов Ронни Брута издание Travel & Leisure.

Как ранее писал NEWS.ru, россиян, которые из-за эпидемии коронавируса не смогли вылететь на родину с Сейшел, могут вывезти грузовым бортом.