Власти Перу ввели режим ЧС из-за страшного синдрома Власти Перу ввели режим ЧС из-за синдрома Гийена-Барре

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Перу

Число выявленных случаев синдрома Гийена-Барре продолжает расти в Перу, из-за чего власти страны приняли решение о введении общенационального режима ЧС в сфере здравоохранения, сообщает газета El Peruano. Введенный режим продлится 90 дней. Этот срок позволит властям в срочном порядке закупить 5 тысяч ампул иммуноглобулина, заявил министр здравоохранения Перу Сесар Васкес Санчес.

После объявления режима ЧС Минздрав и национальный центр снабжения стратегическими медицинскими ресурсами смогут закупить иммуноглобулины, которые являются дорогостоящими и ранее не могли быть приобретены, поскольку не входят в перечень жизненно важных препаратов, — заявил он.

Согласно информации Минздрава, по состоянию на май 2023 года в Перу было выявлено 190 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых четыре оказались смертельными.

Ранее в Свердловской области число заражений менингитом выросло до 15 человек, что почти вдвое больше, чем днем ранее. Региональный Роспотребнадзор сообщил о гибели двух человек от инфекции. Отмечается, что очагом распространения менингококковой инфекции стал один из офисов компании Ozon, где заразились сотрудники.