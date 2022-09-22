Власти Израиля призвали авиакомпанию El Al увеличить число рейсов из России

Фото: Авиакомпания El Al Israel Airlines

Самолет авиакомпании El Al

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обеспокоен судьбой евреев в России после объявления там частичной мобилизации и призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами, пишет Israel Hayom. Как отметил гендиректор израильского МИДа Алон Ушпиз, Лапид поручил принимать больше иммигрантов из России, что потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.

Мы работаем в сотрудничестве с министерствами, нашими людьми в российском посольстве и, конечно же, с компанией El Al, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты. Большинство билетов можно купить на дату не ранее пятницы, 23 сентября.

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул на эту дату стоит 76 тысяч рублей (рейс «Аэрофлота»). На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тысячи рублей). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более чем 81 тысячу рублей. Похожая ситуация сложилась с прямыми рейсами в Ереван, Баку и Ташкент.