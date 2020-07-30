Власти Ирана заплатят Киеву за сбитый пассажирский самолёт

https://static.news.ru/photo/d72606ce-d309-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Тегеран согласен выплатить компенсации за сбитый в начале 2020 года Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Иран согласен выплатить компенсации за самолёт, но реализация этого вопроса займёт много времени и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения, — приводит его слова агентство IRNA.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в числе пассажиров сбитого самолёта было много иранских граждан.

Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в результате попадания в него двух ракет класса «земля — воздух». Погибли 176 человек, в числе которых кроме иранцев были граждане Украины, Великобритании, Канады и ряда других стран.

Иранские военные заявили, что лайнер был сбит случайно. По их словам, ожидалась атака со стороны США, системы ПВО находились в боевой готовности. Пролетавший рядом с военным объектом пассажирский самолёт был принят за крылатую ракету и атакован.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты завершили предварительный анализ данных, полученных с бортовых самописцев украинского Boeing 737-800. По словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, расшифровка подтвердила факт нелегального внешнего воздействия на самолёт.