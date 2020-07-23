Получены данные с «чёрных ящиков» сбитого в Иране украинского Boeing 737

https://static.news.ru/photo/c201b988-cd4a-11ea-9315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты завершили предварительный анализ данных, полученных с бортовых самописцев Boeing 737, сбитого в Иране 8 января 2020 года.

Расшифровка данных «чёрных ящиков» велась во французской столице с 21 июля.

Загрузка и предварительный анализ данных были важной вехой в процессе того, что должно стать тщательным и транспарентным расследованием. Работа в Париже закончена, — сказала глава Бюро по безопасности на транспорте Кети Фокс.

Она также выразила надежду на то, что полученные данные предоставят дополнительную ценную информацию для следствия и семей погибших. Однако до конца расследования ещё далеко и «есть много вопросов», отметила Фокс.

Ранее в четверг французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило о завершении анализа данных с речевого самописца и регистратора полётных данных, уточняют «Известия».

Как писал NEWS.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Позже Генеральный штаб ВС Ирана признал, что борт по ошибке сбил расчёт ПВО — иранцы ждали ответа США после обстрела американских баз в Ираке.

В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.