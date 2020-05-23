Власти Ирана объявили о смягчении карантина

https://static.news.ru/photo/6b5a2c44-9cfa-11ea-b706-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани рассказал о смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса. С 30 мая государственные служащие выйдут на работу в обычном режиме.

Кроме того, в честь окончания Рамадана с 24 мая каждый день на шесть часов будут открывать святые места и мечети, передаёт Mehr. С 26 мая возобновят работу исторические культурные места, музеи и достопримечательности.

По словам главы государства, властям удалось взять под контроль распространение COVID-19 и сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

За последние сутки в стране коронавирус выявили у 1,8 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что второй этап ослабления карантинных мер в Киеве стартовал с возобновления работы наземного общественного транспорта и открытия небольших магазинов.