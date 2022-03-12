Власти Британии конфисковали самолёт, который может принадлежать россиянину

Британские власти в рамках новых антироссийских санкций конфисковали ещё один частный самолёт, который может принадлежать гражданину России, сообщил глава Минтранса Соединённого Королевства Грант Шэппс, пишет ТАСС.

Этим утром я задержал частный самолёт в (аэропорту) Лутон до того, пока я не буду уверенным в том, что его полёт не станет нарушением наших санкций против России, — написал чиновник в Twitter.

В своём сообщении Шэппс отметил, что ни одному самолёту, «связанному с Россией», не разрешается летать на территории Великобритании. Он добавил, что в стране за этим тщательно следят.

9 марта глава Минтранса Британии рассказал о конфискации самолёта, который может принадлежать гражданину РФ. Речь идет о лайнере Global 6500 канадского производителя Bombardier, который принадлежит одному из руководителей инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd Евгению Швидлеру. По рекомендации генерального прокурора Англии и Уэльса Суэллы Браверман было начато специальное расследование.

Великобритания в рамках санкций запретила российским самолётам полёты в страну. Шэппс заявил, что появление любого лайнера РФ в воздушном пространстве Соединённого Королевства будет приравниваться к уголовному преступлению и станет основанием для задержания. Россия, в свою очередь, ввела ограничения для британских самолётов или связанных со страной воздушных судов, включая транзитные рейсы.