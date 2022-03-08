Британский министр приравнял к преступлению вход самолётов РФ в небо страны

Глава британского Минтранса Грант Шэппс заявил, что появление любого российского самолёта в воздушном пространстве страны будет приравнено к уголовному преступлению. Об этом он написал в Twitter.

Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолёты, — приводит цитату английского чиновника РИА Новости.

Великобритания в рамках санкций запретила российским самолётам полёты в страну. Россия в ответ ограничила для британских лайнеров или связанных со страной воздушных суден, включая транзитные рейсы.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает полёты за рубеж с 8 марта 2022 года. В письме, опубликованном на официальном сайте «Победы», сказано, что сотрудники авиакомпании делают всё возможное для оформления скорейшего возврата денег покупателям за билеты на отменённые рейсы.