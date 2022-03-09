Министр транспорта Британии заявил о конфискации российского самолёта

В Великобритании задержан российский самолёт в связи с санкциями в отношении РФ в авиационной отрасли, заявил министр транспорта Соединённого Королевства Грант Шэппс, слова которого приводит телеканал Sky News. По его словам, в настоящее время власти занимаются установкой владельца воздушного судна.

Уже есть один задержанный в Фарнборо самолёт, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней, — сказал чиновник.

Ранее Великобритания в рамках санкций запретила российским самолётам полёты в страну. Шэппс заявил, что появление любого лайнера РФ в воздушном пространстве Соединённого Королевства будет приравниваться к уголовному преступлению и станет основанием для задержания. Россия, в свою очередь, ввела ограничения для британских самолётов или связанных со страной воздушных судов, включая транзитные рейсы.

По словам британского премьера Бориса Джонсона, отношения между Лондоном и Москвой вряд ли вернуться к нормальным. Он подчеркнул, что Западу необходимо продолжать оказывать экономическое давление на Россию и держать её президента Владимира Путина «политически изолированным».