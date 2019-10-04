https://static.news.ru/photo/0f83a256-9f62-11e9-9689-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание посетить населенные пункты в Донбассе, где запланированы мероприятия по разведению войск.

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает, — говорится в сообщении Офиса президента Украины на странице в Facebook.

В заявлении подчёркивается, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, являются приоритетными для президента.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СКЦКК) сообщил планах завершения разведения сил и средств в Петровском и Золотом до 6 ноября.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, главой СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой МИДа Вадимом Пристайко по вопросу разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.