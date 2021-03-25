Владелец контейнеровоза Ever Given извинился за «причинённое беспокойство»

https://static.news.ru/photo/3fc29ab6-8df5-11eb-8ae2-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/suezcanal.gov.eg

Японская компания Shoei Kisen, которая владеет контейнеровозом Ever Green, принесла извинения за проблемы, возникшие из-за того, что корабль застрял в Суэцком канале.

Ситуация крайне сложная. Мы будем делать всё возможное, чтобы разрешить её как можно скорее. Мы глубоко сожалеем о неудобствах, причинённых судам, которые готовятся отправиться в плавание, и кораблям, которые находились в Суэцком канале в момент аварии, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В организации подчеркнули, что сотрудничают с администрацией Суэцкого канала и с компанией по управлению судами, чтобы решить проблему. Отмечается, что нет информации о пострадавших на борту контейнеровоза и о разливе топлива.

Контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом. Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра.

Как писал NEWS.ru, инциденту предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля — из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.