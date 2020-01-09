https://static.news.ru/photo/bf050c16-32b4-11ea-93bb-fa163e074e61_660.jpg Гао Фэн Фото: Pan Xu/Xinhua/Global Look Press

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13–15 января во время визита в Соединённые Штаты подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки.

По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США, — цитирует ТАСС официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.

Соглашение о первой фазе торговой сделки американская и китайская стороны достигли 13 декабря. Трамп пообещал не вводить с 15 декабря и на неопределённый срок новые пошлины на импорт китайских товаров. В начале января торгпреды США и КНР должны подписать соответствующее соглашение. Достигнутые договорённости позволят увеличить объём американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится, отметили тогда в Вашингтоне.

Как писал NEWS.ru, торговая делегация из Китая приедет в столицу Соединённых Штатов для подписания первой фазы торгового соглашения. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.