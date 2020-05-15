Весившая 22 килограмма 85-летняя женщина вылечилась от COVID в Индии

В Индии от коронавируса излечилась 85-летняя пациентка, чей вес едва превышает 20 килограммов.
Об этом случае
Понаблюдав за женщиной 12 дней, медики отправили выздоровевшую домой.
Считается, что коронавирус нового типа наиболее опасен для пожилых людей. В Европейском регионе более 95% летальных исходов от COVID-19 зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. Однако случаются и счастливые исключения.
Так, оперный певец Пласидо Доминго поборол болезнь в возрасте 79 лет. В Великобритании врачи заявили о выписке 99-летнего Джека Боудена, излечившегося от коронавируса. Кстати, в годы Второй мировой войны он работал в военном британском госпитале, разрабатывавшем пенициллин. Также в итальянском городе Римини выздоровел 101-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.
Ранее NEWS.ru рассказывал о 107-летней гражданке Турции Хавахан Карадениз, которая полностью излечилась от коронавируса. По мнению врачей, справиться с недугом женщине помогла сильная иммунная система. За всю свою жизнь она не переносила операций, у неё отличная память.
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