Весившая 22 килограмма 85-летняя женщина вылечилась от COVID в Индии

https://static.news.ru/photo/ec90d5f6-96c4-11ea-970c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

В Индии от коронавируса излечилась 85-летняя пациентка, чей вес едва превышает 20 килограммов.

Об этом случае рассказывает The Hindu. Диагноз COVID-19 пожилой женщине поставили в конце апреля. У неё взяли анализы, как у лица из круга общения одного из заболевших. Тест оказался положительным, её сразу же госпитализировали. Заболевание у пациентки протекало в лёгкой форме, поскольку, как объяснили врачи, у неё не было хронических недугов.

Понаблюдав за женщиной 12 дней, медики отправили выздоровевшую домой.

Считается, что коронавирус нового типа наиболее опасен для пожилых людей. В Европейском регионе более 95% летальных исходов от COVID-19 зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. Однако случаются и счастливые исключения.

Так, оперный певец Пласидо Доминго поборол болезнь в возрасте 79 лет. В Великобритании врачи заявили о выписке 99-летнего Джека Боудена, излечившегося от коронавируса. Кстати, в годы Второй мировой войны он работал в военном британском госпитале, разрабатывавшем пенициллин. Также в итальянском городе Римини выздоровел 101-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее NEWS.ru рассказывал о 107-летней гражданке Турции Хавахан Карадениз, которая полностью излечилась от коронавируса. По мнению врачей, справиться с недугом женщине помогла сильная иммунная система. За всю свою жизнь она не переносила операций, у неё отличная память.