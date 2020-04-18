В Турции 107-летняя женщина поборола коронавирус

https://static.news.ru/photo/cec4a58a-8183-11ea-b1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз излечилась от коронавируса. Таким образом, она стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших COVID-19.

Об этом сообщает агентство Anadolu. Женщину госпитализировали в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирусу оказался положительным. Через неделю Карадениз выписали из больницы.

По мнению врачей, справиться с недугом женщине помогла сильная иммунная система. За всю свою жизнь женщина не переносила операций, у неё отличная память.

Сейчас пациентка находится на 14-дневном карантине у себя дома. Каждый день внук готовит для неё ее любимый кофе. Карадениз уделяет большое внимание своему питанию, на завтрак она ест сливочное масло, сливки, мёд и молоко. Одно из её любимых блюд — вареная пшеница, смешанная с йогуртом.

У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Скоро один из внуков Карадениз станет дедушкой.

Считается, что коронавирус нового типа наиболее опасен для пожилых людей. В Европейском регионе более 95% летальных исходов от COVID-19 зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. Однако случаются и счастливые исключения.

Так оперный певец Пласидо Доминго поборол болезнь в возрасте 79 лет. В Великобритании врачи заявили о выписке 99-летнего Джека Боудена, излечившегося от коронавируса. Кстати, в годы Второй мировой войны он работал в военном британском госпитале, разрабатывающем пенициллин. Также в итальянском городе Римини выздоровел 101-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 156 тысяч скончались. В Турции диагноз поставлен 78 546 пациентам, болезнь унесла жизни 1769 человек

Учёные говорят, что в ряде случаев жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов, писал NEWS.ru.