Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности

Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и её резидентов, говорится в сообщении на сайте украинского парламента. Правительство составит список объектов, подлежащих принудительному изъятию.

Верховная рада приняла <…> закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и её резидентов, — отмечается в сообщении.

Решение о национализации будет принимать Cовет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства cтраны. Оно, в свою очередь, должно составить cписок объектов, подлежащих принудительному изъятию.

Ранее преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на санкции против России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.