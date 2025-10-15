Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:32

Венгрия выразила надежду на мир на Украине благодаря Трампу

Сийярто заявил, что Венгрия надеется на мир на Украине благодаря усилиям Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Graeme Sloan/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будапешт надеется, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине принесут результат, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели, передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат верит в то, что американский лидер является единственной надеждой.

Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп — это единственная надежда для установления мира на Украине, — подчеркнул Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия была преисполнена надежды после саммита на Аляске в августе 2025 года. Будапешт, по словам Сийярто, до сих пор рассчитывает на то, что усилия Трампа были сделаны для установления мира в регионе, и приведут к успеху.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что страна расценивает любые атаки на нефтепровод «Дружба» как прямое посягательство на суверенитет республики. Сийярто добавил, что Будапешт критически зависит от этого маршрута для поставок топлива.

Петер Сийярто
Венгрия
Дональд Трамп
Украина
