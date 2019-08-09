https://static.news.ru/photo/bc582ff4-bcec-11e9-ba6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обычная велосипедная прогулка могла закончиться для Колина Даулера из Канады смертью из-за нападения 160-киллограмового медведя гризли, однако мужчине удалось спастись благодаря карманному ножу.

Сначала пострадавший пытался отбиться от огромного дикого зверя трекинговыми палками, однако животное всё же набросилось на него. Оно вцепилось Даулеру в живот несмотря на то, что тот пытался заслониться от него велосипедом как щитом. Вскоре хищник начал кусать мужчину за бёдра.

Это было так больно и странно. Я чувствовал, как горячая кровь течёт по ногам и как зубы гризли скребут по моим костям, — поделился велосипедист.

Его спасло то, что он смог нащупать в кармане складной нож, который он тут же вонзил в шею медведя. Зверь сразу же отпустил Даулера и убежал. После мужчина перевязал самые серьёзные раны футболкой и направился к ближайшему палаточному лагерю, который находился в семи километрах. Там ему оказали первую помощь и вызвали вертолёт, передаёт LIFE .

Ранее News.ru писал, что пожилая женщина сутки провела в тайге Хабаровского края. Пенсионерка отправилась в лес за грибами и застряла в трясине. Найти бабушку удалось по рычанию. Ночью в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, а после поисковики услышали не характерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку.