Жителя Кузбасса отправят за решетку после покупки шкур снежного барса

Жителя Кузбасса отправят за решетку после покупки шкур снежного барса

В Кемеровской области местного жителя приговорили к 2,5 годам строгого режима за покупку шкур снежного барса, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровский районный суд. Помимо этого, осужденного обязали выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Мужчина купил шкуры редкого краснокнижного животного у продавца из Горно-Алтайска. За мех барса фигурант уголовного дела заплатил 180 тысяч рублей.

Шкуры отправили покупателю через курьеров, которые якобы не знали, что везут. В отношении продавца завели отдельное уголовное дело.

Ранее на базе отдыха «Кутанга» в Читинском округе браконьеры застрелили марала. Еще два благородных оленя пропали. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».