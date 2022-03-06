Великобритания выделит Украине дополнительную финансовую помощь на $100 млн

Пресс-служба британского премьер-министра сообщила, что правительство предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере $100 миллионов. Уточняется, что деньги пойдут на поддержку заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки систем социальной защиты и пенсий для украинского народа. Средства будут переданы Киеву через Всемирный банк.

Великобритания выделяет дополнительные $100 миллионов непосредственно в государственный бюджет Украины, — сказано в сообщении.

В пресс-служба добавили, что глава правительства Борис Джонсон встретится в понедельник с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте для обсуждения ситуации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с критикой в адрес западных стран из-за отсутствия реакции на планы России наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Глава государства добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу. В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооружённые силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям ВПК.