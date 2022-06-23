Великобритания запретила поставку в Россию авиатоплива и химикатов

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Великобритания запретила экспорт в Россию авиaтоплива и топливных добавок в рамках новых санкций, передает РИА Новости. Меры направлены против товаров и технологий по нeфтепереработке.

Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <...> химического и биологического оружия, — сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Лондон запретил экспортировать в Россию продукцию для морского сектора. Также введен запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России.

Ранее сообщалось, что в Лондоне проходят многотысячные акции протеста против экономического кризиса и инфляции, вызванных антироссийскими санкциями на фоне конфликта на Украине. Протестующие требуют отставки как самого Джонсона, так и всего кабмина.

В Великобритании боятся, что страна может столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов. Инфляция в стране по итогам апреля разогналась до 9%, это самый высокий показатель за 40 лет. А по оценкам Банка Англии, к концу года она превысит 10%.