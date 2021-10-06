Великобритания обвинила Францию в «краже» 5 млн доз вакцины AstraZeneca

Франция «украла» почти 5 млн доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для Великобритании. Весной партию вакцины, произведённую в Нидерландах, собирались отправить в Великобританию. Но Макрон «вступил в сговор с руководством ЕС» и убедил его, что препарат нужнее во Франции, пишет британский таблоид The Sun.

22 марта руководитель AstraZeneca Рууд Доббер заявил , что партия вакцины в несколько миллионов доз должна в ближайшее время прибыть в Великобританию из Голландии. Однако впоследствии эта партия была перенаправлена в ЕС, несмотря на то что Франция и другие страны Евросоюза неоднократно критиковали эффективность вакцины AstraZeneca.

Источники издания в правительстве Великобритании расценили поведение Франции как действия «враждебного государства», а не близкого союзника. По их мнению, действия Франции могли стоить множества человеческих жизней. Также сообщается, что Франция пригрозила заблокировать поставки в Великобританию вакцины Pfizer, несмотря на необходимость повторной вакцинации.

Ранее сообщалось, что порядка 800 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca будут утилизированы в Великобритании, поскольку у них истёк срок годности. Один из медиков, который предпочёл не называть своего имени, рассказал изданию, что некоторое время назад они уже предупреждали власти о ситуации с вакцинами.