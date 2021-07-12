В Великобритании испортились сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca

Порядка 800 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca будут утилизированы в Великобритании, поскольку у них истёк срок годности. Врачей ужасает, что препараты портятся в клиниках, хотя их можно было передать другим странам, сообщает The Daily Telegraph.

Один из медиков, который предпочёл не называть своего имени, рассказал изданию, что некоторое время назад они уже предупреждали властей о ситуации с вакцинами. По его словам, было тяжело осознавать, что тысячи доз пропадут, тогда как в них нуждаются множество людей.

Мы беспокоимся, потому что знаем, что они нужны странам третьего мира, а мы просто выбрасываем их в мусорное ведро, — поддержала коллегу доктор Джейн Лотиан.

Большое количество вакцины AstraZeneca осталось невостребованным после того, как весной британское правительство порекомендовало не прививать ею лиц моложе 30 лет в связи с повышенным риском образования тромбов.

Ранее сообщалось, что компании AstraZeneca и Johnson & Johnson совместно с независимыми учёными пытаются выяснить, может ли изменение их вакцин от коронавируса уменьшить риск тромбоза. В случае если удастся выявить причины этой проблемы, препарат от AstraZeneca сможет быть модифицирован к 2022 году.

Тромбоз был включён в список побочных эффектов при использовании этих вакцины, медикам поручено предупреждать об этом пациентов и просить их следить за своим состоянием после прививки.