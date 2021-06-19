Вассерман заявил о невозможности создания на Украине мощной армии

https://static.news.ru/photo/e8580356-d214-11eb-8ae3-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украина не сможет создать эффективную армию, потому что для этого требуется мощная экономика и высокие технологии. Такое мнение высказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, сообщают «Народные новости России».

Так журналист прокомментировал недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который пообещал создать «самую мощную армию» в Европе, если Запад так и не поможет Киеву разрешить конфликт в Донбассе.

Армия — это один из примеров самой большой концентрации высоких технологий. Имея разорённую экономику и практически уничтоженное высокотехнологичное производство, создать не то что мощнейшую в Европе, а сколько-нибудь заметную армию невозможно, — аргументировал свою позицию Вассерман.

Публицист считает, что на самом деле экономика Украины находится в глубоком кризисе и все выдаваемые стране новые кредиты идут на погашение старых. Поэтому в самой республике денег почти не остаётся.

С учётом всех этих факторов создать мощнейшую армию в Европе Зеленский может разве что в очередном фильме «Квартала 95», — пошутил Вассерман.

Как сообщалось ранее, журналист Анатолий Вассерман отреагировал на высказывание официального представителя Минобороны США Джона Кирби, который заявил, что в Пентагоне не называют Россию врагом. По словам публициста, в Вашингтоне считают Россию «добычей» и формулировки американских политиков не меняют смысла.