Вассерман заявил о невозможности создания на Украине мощной армии

Украина не сможет создать эффективную армию, потому что для этого требуется мощная экономика и высокие технологии. Такое мнение высказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, сообщают «Народные новости России».
Так журналист
Армия — это один из примеров самой большой концентрации высоких технологий. Имея разорённую экономику и практически уничтоженное высокотехнологичное производство, создать не то что мощнейшую в Европе, а сколько-нибудь заметную армию невозможно, — аргументировал свою позицию Вассерман.
Публицист считает, что на самом деле экономика Украины находится в глубоком кризисе и все выдаваемые стране новые кредиты идут на погашение старых. Поэтому в самой республике денег почти не остаётся.
С учётом всех этих факторов создать мощнейшую армию в Европе Зеленский может разве что в очередном фильме «Квартала 95», — пошутил Вассерман.
Как сообщалось ранее, журналист Анатолий Вассерман отреагировал на высказывание официального представителя Минобороны США Джона Кирби, который заявил, что в Пентагоне не называют Россию врагом. По словам публициста, в Вашингтоне считают Россию «добычей» и формулировки американских политиков не меняют смысла.