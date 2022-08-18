В Запорожье объявили о формировании добровольческой армии Глава ополчения Запорожья Новиков сообщил о наборе добровольцев для «освобождения региона»

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

В Запорожской области в настоящее время проводится формирование так называемой добровольческой армии. Об этом РИА Новости заявил командир отряда «Троя» Владимир Новиков. По его словам, это формирование будет призвано «освободить регион от украинских националистов.

Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края, — сказал Новиков.

Он пояснил, что центром формирования станет отряд «Троя». В состав добровольческого объединения набирают «духовитых» мужчин, которые «четко понимают, что такое фашизм». При этом вступить в отряд могут не только жители региона.

Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением. <...> Но это все пойдет, как говорится, своим чередом — начнем двигаться, пополнение придет, — заявил Новиков.

В настоящее время в ходе спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, налажено вещание российских телеканалов. Представители вновь назначенных пророссийских властей заявили о намерении войти в состав РФ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш могут попробовать убедить главу украинского государства Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попытков вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. Встреча трех политиков должна состояться в Киеве 18 августа.