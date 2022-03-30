В Южной Осетии обозначили сроки проведения референдума по вступлению в РФ

Все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России пройдут после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Дина Гассиева, пишет ТАСС. По словам прессека, все юридические процедуры завершатся после выборов президента республики, которые назначены на указанную дату.

Все юридические процедуры (по вхождению в состав РФ - News.ru) будут завершены после выборов президента, — заявила она.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Бибилов подчеркнул, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона.

26 марта Бибилов сообщил, что военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в спецоперации российских войск. По его словам, они поехали защищать Россию и Осетию. Президент пожелал военным вернуться домой живыми и здоровыми. Он опубликовал короткий видеоролик — на кадрах видна колонна грузовых автомобилей с военными, размахивающими флагами республики.