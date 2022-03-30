Президент Южной Осетии заявил о вхождении республики в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Бибилов подчеркнул, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона. Отрывок обращения осетинского лидера опубликован в Telegram-канале РБК.

Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили. Но больше такого допустить не можем<...>, - заявил осетинский лидер.

Ранее президент республики Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в спецоперации российских войск. По его словам, они поехали защищать Россию и Осетию. Бибилов пожелал военным вернуться домой живыми и здоровыми.

Он опубликовал короткий видеоролик — на кадрах видна колонна грузовых автомобилей с военными, размахивающими флагами республики.