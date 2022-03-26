Военные Южной Осетии отправились в Донбасс

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МИД Азербайджана раскритиковал заявления заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Джалины Портер по ситуации в Карабахе, передаёт ТАСС. Ранее Портер заявила, что в США «серьёзно обеспокоены» перемещением азербайджанских войск в Карабахе. Она назвал происходящее «безответственным и провокационным». Азербайджанские представили, в свою очередь, сообщили, что военные перемещались по своей суверенной территории.

Азербайджан действует на своей суверенной территории. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, ранее не предпринимал никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет,...