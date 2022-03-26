Военные Южной Осетии отправились в Донбасс

Военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в проводимой российскими войсками спецоперации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов. Он пожелал военным вернуться домой живыми и здоровыми.
Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух.<...> Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что, если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине, — написал Бибилов.