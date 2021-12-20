В Японии заявили, что не готовы отказаться от смертной казни

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что правительство не намерено отказываться от смертной казни. Тем не менее, кабмин, в целом, готов осторожно изучить этот вопрос, пишет ТАСС.

Общественное мнение в Японии в большинстве своём считает, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений. Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой, — сказал Кихара.

Он уточнил, что отмена смертной казни является важной проблемой японской ювенальной юстиции. В связи с этим кабмин страны готов начать дискуссию по этой теме, однако с чёткой опорой на общественное мнение. Если граждане выступят против отмены, то стране придётся оставить этот метод наказания.

Ранее в Японии были казнены трое преступников, приговорённых к высшей мере наказания. Такое распоряжение дал министр юстиции страны Ёсихиса Фурукава. Казнь преступников осуществили через повешение. Это первая смертная казнь при новом премьер-министре Фумио Кисиде, занявшем свой пост в октябре 2021 года.