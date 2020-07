В ВОЗ раскритиковали публикацию учёных КНР о новом вирусе свиного гриппа

https://static.news.ru/photo/96866de0-bbba-11ea-a1fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach /www.imago-images.de/Global Look Press

Учёные КНР, обнародовавшие информацию о «новом» вирусе свиного гриппа, представили ложные данные — речь идёт об уже известной разновидности, заявил в ходе брифинга в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним, — отметил Райан, слова которого приводит РИА Новости.

Так, учёные КНР написали об известном штамме евразийского свиного гриппа 2016 года, который похож на птичий грипп. В публикации представлены данные эпидемиологического надзора за этим штаммом, в частности о его эволюции среди популяции свиней. В связи с этим ВОЗ призывает Китай к сотрудничеству для изучения ситуации.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные заявили, что выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.

Исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. Штамм G4 EA H1N1, о котором идёт речь, выявили в ходе наблюдения за свиньями. С 2011 по 2018 год в 10 провинциях страны было взято в общей сложности около 30 тысяч назальных мазков у свиней, в результате чего были выделены 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Позже учёные установили, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1. Серологическое исследование показало, что чаще всего иммунитет вырабатывался у людей от 18 до 35 лет.

Специалисты подчёркивают, что свиньи рассматриваются в качестве хозяев в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Наблюдение за ними позволит выиграть время в случае развития потенциальной пандемии.

