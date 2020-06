Российский вирусолог рассказал об опасности нового штамма свиного гриппа

https://static.news.ru/photo/9881b7a6-baf9-11ea-a373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил заявление китайских учёных о том, что обнаруженный ими новый штамм свиного гриппа грозит человечеству новой пандемией.

Эксперт считает, что паники из-за нового штамма свиного гриппа быть не должно.

Постоянно обнаруживают новые штаммы. Но они оперативно вырабатывают иммунитет. Потому что вирус свиного гриппа за счёт своих механизмов действует быстрее, чем, например, те же коронавирусы. Последствия его просто не успевают принять вредоносный характер, — цитирует профессора «Москва 24».

По его словам, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, особенно в холодное время, когда распространяются инфекции, а также делать все рекомендованные медиками прививки. Аграновский уверен, что опыт с пандемией COVID-19 поможет людям вести себя разумно в нынешних реалиях.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные заявили, что выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.

Исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. Штамм G4 EA H1N1, о котором идёт речь, выявили в ходе наблюдения за свиньями. С 2011 по 2018 год в 10 провинциях страны было взято в общей сложности около 30 тысяч назальных мазков у свиней, в результате чего были выделены 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Позже учёные установили, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1. Серологическое исследование показало, что чаще всего иммунитет вырабатывался у людей от 18 до 35 лет.

Специалисты подчёркивают, что свиньи рассматриваются в качестве хозяев в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Наблюдение за ними позволит выиграть время в случае развития потенциальной пандемии.

Ранее юный астролог из Индии Абигья Ананд, который летом 2019 года предсказал миру пандемию коронавируса, рассказал, что миру грозит ещё одна катастрофа. Она станет более серьёзной, чем эпидемия COVID-19. Что конкретно это будет, мальчик не называет. Но указывает сроки: произойдёт событие до 20 декабря и будет оказывать воздействие на мир до марта 2021 года.