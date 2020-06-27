Предсказавший пандемию коронавируса подросток предрёк миру новую угрозу

Юный астролог из Индии Абигья Ананд, который летом 2019 года предсказал миру пандемию коронавируса, рассказал о новом глобальном испытании. По его словам, оно произойдёт в ближайшие месяцы.
На этот раз к словам 14-летнего подростка взрослые прислушались более внимательно.
На его первый прогноз поначалу мало кто обратил внимание. Тем более что в ролике, размещённом на YоuTube, мальчик напрямую
Сейчас, почти год спустя, сопоставив предсказание и реальность, зрители видеохостинга посмотрели на молодого астролога иначе. Видео стало вирусным и набрало уже около 8 млн просмотров.
В новом ролике, который индийский подросток выложил в начале апреля 2020 года, сказано, что миру грозит ещё одна катастрофа. Она станет более серьёзной, чем эпидемия коронавируса. Что конкретно это будет, мальчик не называет. Но указывает сроки: произойдёт событие до 20 декабря и будет оказывать воздействие на мир до марта 2021 года.
Впрочем, второе предсказание Ананда с его канала было удалено вскоре после того как там появилось. Однако его успели скачать и выложить другие пользователи.
На родине юноша достаточно известен, так как нередко предсказывает стоимость золота или серебра. Однако скептики уверены, что это лишь детские забавы, а в том, что сбылось первое предсказание, усматривают обычное совпадение.
Ранее NEWS.ru писал, что более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призвали признать вакцины против коронавируса всеобщим достоянием. Они предложили сделать препараты бесплатными и доступными для всех жителей мира.
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