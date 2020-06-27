Предсказавший пандемию коронавируса подросток предрёк миру новую угрозу

https://static.news.ru/photo/9b94af30-b9e5-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Абигья Ананд Фото: krsna_the_real_beautiful/instagram.com

Юный астролог из Индии Абигья Ананд, который летом 2019 года предсказал миру пандемию коронавируса, рассказал о новом глобальном испытании. По его словам, оно произойдёт в ближайшие месяцы.

На этот раз к словам 14-летнего подростка взрослые прислушались более внимательно.

На его первый прогноз поначалу мало кто обратил внимание. Тем более что в ролике, размещённом на YоuTube, мальчик напрямую не называл коронавирусную инфекцию. Однако именно на конец 2019 — начало 2020 года он предрекал серьёзную проверку на прочность всему мировому сообществу. При этом юноша говорил о дистанции между людьми и о спаде угрозы в мае, когда люди возьмут её под контроль. Он также заявлял, что сильно пострадает Китай и что пострадает экономика наиболее богатых стран.

Сейчас, почти год спустя, сопоставив предсказание и реальность, зрители видеохостинга посмотрели на молодого астролога иначе. Видео стало вирусным и набрало уже около 8 млн просмотров.

В новом ролике, который индийский подросток выложил в начале апреля 2020 года, сказано, что миру грозит ещё одна катастрофа. Она станет более серьёзной, чем эпидемия коронавируса. Что конкретно это будет, мальчик не называет. Но указывает сроки: произойдёт событие до 20 декабря и будет оказывать воздействие на мир до марта 2021 года.

Впрочем, второе предсказание Ананда с его канала было удалено вскоре после того как там появилось. Однако его успели скачать и выложить другие пользователи.

На родине юноша достаточно известен, так как нередко предсказывает стоимость золота или серебра. Однако скептики уверены, что это лишь детские забавы, а в том, что сбылось первое предсказание, усматривают обычное совпадение.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призвали признать вакцины против коронавируса всеобщим достоянием. Они предложили сделать препараты бесплатными и доступными для всех жителей мира.