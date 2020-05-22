В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/70d2e33c-9c4b-11ea-a4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В наибольшей степени пострадала Бразилия, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, в этой стране число зафиксированных случаев инфицирования приближается к 300 тысячам. Большинство их них приходится на Сан Пауло.

Мы видим, что количество заражений растёт во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия, — цитирует Райана РИА Новости.

По состоянию на 22 мая в России уже более 5,2 млн заражений, свыше 334,9 тысячи человек умерли, около 2,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунологи предупредили о вероятном пробуждении ранее побеждённых заболеваний — кори и полиомиелита. Новые вспышки возможны на фоне пандемии коронавируса, считают в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации.