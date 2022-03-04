В Верховной раде утверждают, что Зеленский находится в Киеве

В Верховной раде утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский не покидал страну и находится в Киеве, передаёт РИА Новости. Там отметили, что президент в столице «со своим народом». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Зеленский покинул Львов и уехал в Польшу. Он сослался на депутатов Рады, которые не могли попасть к президенту.

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Депутаты Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он в Польше, — написал ранее Володин в своём Telegram.

4 марта Зеленский в ходе обращения к нации сообщил, что все силы российской армии были брошены против Киева. Он потребовал ввести против России новые санкции и закрыть небо над страной. Зеленский также обвинил российских военных в нападении на Запорожскую АЭС.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ сообщил, что прошедшей ночью украинские националисты предприняли провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов.

Он добавил, что российские военные были вынуждены открыть ответный огонь. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли учебно-тренировочный корпус.

Конашенков добавил, что город Энергодар и Запорожская АЭС были взяты российскими военными под контроль 28 февраля. В настоящее время объекты станции и прилегающая территория находятся под охраной РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.