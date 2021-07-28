В Верховной раде предрекли скорую отставку Зеленского

Фото: president.gov.ua

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 10 ноября воспринимается в Баку не только как документ о прекращении огня, но и в качестве соглашения об окончательном решении конфликта. Об этом РИА Новости заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

По его словам, этот документ указывает на признание Арменией капитуляции во Второй карабахской войне. Дипломат подчеркнул, что Москва и Баку обладают полным взаимопониманием по теме постконфликтного устройства Карабаха. Обе страны...