В Верховной раде предрекли скорую отставку Зеленского
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
14:22, 28 июля 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Осенью Украине грозит политический кризис. Об этом рассказал депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кива в своём Facebook.
По его словам, итогом этого кризиса может стать отставка президента Владимира Зеленского. Депутат также указал на «масштабный крестный ход», организованный Украинской православной церковью (УПЦ) в честь 1033-летия Крещения Руси, как на репетицию уличных протестов в Киеве. Кива считает, что участники этого мероприятия будут сносить «преступную власть» Зеленского.
Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! — написал Кива.
Ранее сообщалось, что Зеленского предупреждали об угрозе «импичмента» или о судьбе Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Зеленского в построении на Украине фашистского государства. Парламентарий сообщил, что глава государства якобы санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек, которая займётся нападениями и ликвидацией неугодных власти журналистов и депутатов.